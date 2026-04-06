Astronautas da Artemis II tornaram-se humanos que viajaram mais longe da Terra

O astronauta da Agência Espacial Canadense (CSA), Jeremy Hansen, especialista da missão Artemis II, os astronautas da NASA Victor Glover, piloto da Artemis II, Reid Wiseman, comandante da Artemis II, e Christina Koch, especialista da missão Artemis II, caminham antes de se dirigirem à plataforma de lançamento para embarcar no foguete Space Launch System (SLS) para a missão lunar tripulada Artemis II no Centro Espacial Kennedy ( AFP)

Os quatro astronautas da missão lunar Artemis II da Nasa chegaram nesta segunda-feira (6) aos seres humanos a voar a maior distância da Terra, enquanto se preparam para observar regiões da Lua vistas apenas por meio de imagens captadas por satélites.

A equipe da Artemis II bateu o recorde anterior de 400.171 milhas previstas pela missão Apolo 13 na década de 1970. Espera-se que ao longo do dia de hoje essa missão supere em mais de 6.600 milhas a marca anterior, para alcançar 406.778 milhas de distância.

A tripulação da nave Orion é composta pelos americanos Christina Koch, Reid Wiseman e Victor Glover, além do canadense Jeremy Hansen.

Nunca visto

Os astronautas da missão já experimentaram perspectivas totalmente novas. “Ontem à noite, tivemos nossa primeira visão do lado oculto da Lua, e foi absolutamente espetacular”, disse Koch, durante uma entrevista ao vivo do espaço.

Artemis II faz parte de um plano de longo prazo para retornar de forma sustentável à Lua, com o objetivo de estabelecer uma base permanente que sirva de plataforma para futuras explorações.

Durante o voo do satélite, “vamos aprender muito sobre a nave espacial”, ressaltou hoje à rede de TV CNN o diretor da Nasa, Jared Isaacman. “É o que mais nos interessa em termos de dados”, acrescentou, ao lembrar que a cápsula Orion ainda não havia transportado nenhuma pessoa.

A Nasa pretende fazer um pouso lunar em 2028, antes do fim do mandato de Donald Trump.