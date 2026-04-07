Trump fala com astronautas da Artemis 2 e diz que os EUA não serão superados no espaço

Trump disse que os Estados Unidos não serão superados no espaço e em tudo do mais que fizerem.

O astronauta da Agência Espacial Canadense (CSA), Jeremy Hansen, especialista da missão Artemis II, os astronautas da NASA Victor Glover, piloto da Artemis II, Reid Wiseman, comandante da Artemis II, e Christina Koch, especialista da missão Artemis II, caminham antes de se dirigirem à plataforma de lançamento para embarcar no foguete Space Launch System (SLS) para a missão lunar tripulada Artemis II no Centro Espacial Kennedy ( AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou na noite da segunda-feira, 6, com os astronautas da missão Artemis 2, horas após o grupo atingir a maior distância da Terra já alcançada pela humanidade e fazer um sobrevoo da Lua.

"Os humanos realmente nunca viram nada como o que vocês estão fazendo. É realmente especial", disse Trump aos quatro astronautas, que estão a caminho de volta para a Terra. O presidente afirmou que em breve a Nasa fará uma grande viagem para Marte, o que "será muito emocionante".

Trump disse ainda que os Estados Unidos não serão superados no espaço e em tudo do mais que fizerem. "Finalmente a América está de volta e, de muitas maneiras, mais forte do que nunca", concluiu.