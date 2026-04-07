Trump ameaça Irã: "Uma civilização inteira morrerá esta noite"

A declaração foi feita em meio à pressão de Washington para que Teerã aceite os termos propostos pelos Estados Unidos e reabra o Estreito de Ormuz

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: ALEX BRANDON / POOL / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou uma possível escalada extrema contra o Irã nesta terça-feira (7), ao comentar o prazo final para um acordo entre os dois países.

"Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitada. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. [...] Descobriremos esta noite, em um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo. 47 anos de extorsão, corrupção e morte finalmente chegarão ao fim. Deus abençoe o grande povo do Irã!", escreveu em publicação na rede Truth Social.

A declaração foi feita em meio à pressão de Washington para que Teerã aceite os termos propostos pelos Estados Unidos e reabra o Estreito de Ormuz. Segundo Trump, o prazo limite para uma resposta se encerra às 20h no horário da costa leste americana, 21h em Brasília e 3h30 da madrugada de quarta-feira (8) na capital iraniana.

O republicano, no entanto, já estabeleceu ultimatos semelhantes nas últimas semanas, que foram sucessivamente adiados, sem que houvesse um desfecho para o impasse diplomático.

A possibilidade de ataques militares também tem gerado controvérsia internacional. Especialistas apontam que eventuais ações contra infraestrutura civil podem ser classificadas como crime de guerra, aumentando a tensão em torno do caso. Com informações da CNN.