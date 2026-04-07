Irã ameaça atacar alvos energéticos e ampliar confronto além da região contra EUA e aliados

O prazo concedido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para que o Irã chegue a um acordo de cessar-fogo com os americanos se encerra às 21h (de Brasília) desta terça-feira

Bandeira do Irã (AHMAD AL-RUBAYE / AFP)

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) elevou o tom contra os Estados Unidos e aliados ao alertar que poderá atingir infraestruturas energéticas e privar a região de petróleo e gás por anos, além de levar a resposta "além da região" caso Washington "cruze as linhas vermelhas".

Em comunicado divulgado nesta terça-feira (7) via Telegram, o grupo paramilitar afirmou ter ampliado o alcance de seus ataques na chamada "onda 99" da operação denominada Promessa Verdadeira 4.

Segundo a IRGC, forças navais e aeroespaciais atingiram "bases e interesses dos EUA no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz, além de centros militares e de comando em territórios palestinos ocupados", em resposta a ataques contra instalações petroquímicas iranianas em Assaluyeh. A ofensiva teria incluído mísseis balísticos, de cruzeiro e drones.

Na primeira fase, o grupo afirma ter atingido complexos petroquímicos ligados a empresas americanas na Arábia Saudita, incluindo unidades associadas a ExxonMobil, Dow Chemical, Chevron Phillips e Sadra, nas regiões de Al-Jubail e Al-Juaymah.

O grupo também menciona o ataque a um navio porta-contêineres "ligado ao regime sionista" próximo ao porto de Khor Fakkan, nos Emirados Árabes Unidos, e diz que a posição do grupo de porta-aviões CVN-72 dos EUA, no Oceano Índico, foi alvo de mísseis de cruzeiro de longo alcance.

A Guarda afirmou que a destruição do navio serve como "alerta" a embarcações que cooperem com EUA e Israel e disse ter abandonado critérios de "contenção" adotados até então por boa vizinhança. Apesar disso, reiterou que não tem civis como alvo, embora prometa retaliar contra ataques a instalações civis iranianas.

O prazo concedido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para que o Irã chegue a um acordo de cessar-fogo com os americanos se encerra às 21h (de Brasília) desta terça-feira.