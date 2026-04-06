Irã rejeita proposta de cessar-fogo e apresenta contraproposta

O Irã declarou que prefere negociar o fim permanente da guerra, ao invés de uma pausa temporária

Presidente dos EUA, Donald Trump; Líder Supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei; e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (AFP)

Segundo publicado pelas agências de notícias estatais do Irã, o governo de Teerã não aceitou a proposta do plano de cessar-fogo elaborado pelo Paquistão, que atua como mediador.

O Irã declarou que prefere negociar o fim permanente da guerra, ao invés de uma pausa temporária, que para o regime iraniano apenas ofereceria mais tempo para os inimigos prepararem uma nova leva de ataques. "Estamos pedindo o fim da guerra e que se impeça sua repetição", anunciou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã.

A agência estatal iraniana Irna ainda indicou que essa proposta previa um cessar-fogo imediato, seguido de um acordo mais amplo em até aproximadamente 20 dias com uma possível reabertura da rota marítima do Estreito de Ormuz. A agência, além disso, garante que Teerã já enviou uma contraproposta sem, no entanto, divulgar seu conteúdo.



Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o prazo de terça-feira (7) que estabeleceu para o Irã chegar a um acordo "é definitivo". Trump já ameaçou destruir as infraestruturas do país caso o Estreito de Ormuz não seja reaberto.

Enquanto isso, dois complexos petroquímicos iranianos, incluindo a maior instalação de gás do país, South Pars, localizado em Asaluyeh, na costa do Golfo, onde a mídia local noticiou explosões, foram atacados nesta segunda-feira (6). Os meios de comunicação estatais de Teerã relataram também que a outra ofensiva ocorreu no complexo petroquímico iraniano de Marvdasht, alvo de um ataque israelense. A imprensa estatal iraniana reportou que o incêndio provocado pelos bombardeios esta sob controle e não foram registrados danos significativos.

Em meados de março, as forças de Israel já tinham atacado as instalações de South Pars, a maior reserva de gás natural conhecida do mundo, que se estende entre Irã e Catar.