EUA lançam operação de resgate após a TV estatal iraniana afirmar que caça caiu

Fumaça densa sobe enquanto explosões sacodem Isfahan, no Irã (VARIOUS SOURCES/AFP)

As Forças Armadas dos EUA iniciaram uma operação de resgate nesta sexta-feira, 3, após a mídia estatal iraniana informar que um caça americano F-35 caiu no sudoeste do Irã e que pelo menos um tripulante foi ejetado.

Israel está auxiliando os Estados Unidos na operação de busca e resgate, segundo um oficial militar israelense a par da situação que falou sob condição de anonimato antes de um anúncio oficial dos EUA. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram drones, aeronaves e helicópteros americanos sobrevoando a região montanhosa onde, segundo o canal iraniano, pelo menos um piloto saltou do caça.

Esta seria a primeira vez que os EUA perdem uma aeronave em território iraniano e representa uma escalada dramática na guerra desde seu início, há cinco semanas. Não ficou claro se o caça foi abatido ou caiu. O número de tripulantes a bordo não foi divulgado

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou em um comunicado que o presidente Donald Trump foi informado. O comunicado não incluiu nenhum detalhe adicional. O Pentágono e o Comando Central dos EUA não responderam imediatamente a diversos pedidos de comentários.

Televisão iraniana pede que população procure pelo piloto

Uma apresentadora de um canal afiliado à televisão estatal iraniana pediu aos moradores que entregassem qualquer "piloto inimigo" à polícia e prometeu uma recompensa para quem o fizesse.

Acredita-se que o piloto pode estar na província de Boyer-Ahmad, uma região intensamente rural e montanhosa que abrange mais de 15.500 quilômetros quadrados.

As autoridades também pediram ao público que procurasse o piloto nas províncias vizinhas de Chaharmahal e Bakhtiari.

Ao longo da guerra, o Irã fez uma série de alegações sobre o abate de aeronaves inimigas tripuladas, que se provaram falsas. Sexta-feira foi a primeira vez que o Irã foi à televisão pedir ao público que procurasse um suposto piloto abatido.

Uma mensagem na tela, exibida anteriormente, pedia ao público que "atirasse neles se os visse", referindo-se a imagens que circulavam nas redes sociais mostrando o que pareciam ser aeronaves americanas na área. O canal mostrou destroços de metal na carroceria de uma caminhonete enquanto fazia o anúncio, mas não forneceu outros detalhes imediatos.