Cuba diz ter libertado 2.010 presos como 'gesto humanitário' durante a Semana Santa

O texto do governo não esclareceu as acusações das pessoas a serem libertadas

Bandeira de Cuba (Foto: AFP)

O governo de Cuba afirmou nesta quinta-feira, 2, que concedeu indulto a 2.010 pessoas como "gesto humanitário" por ocasião da celebração da Semana Santa.

A decisão "partiu de uma análise cuidadosa das características dos crimes cometidos pelos condenados, da boa conduta mantida na prisão, do cumprimento de uma parte significativa da pena e do estado de saúde", indicou um comunicado publicado na imprensa oficial.

"É por isso que, no total dos libertados, aparecem jovens, mulheres, idosos com mais de 60 anos, aqueles que chegarão ao fim da liberdade antecipada no último semestre e no próximo ano; bem como estrangeiros e cidadãos cubanos residentes no exterior" acrescentou o comunicado.

O texto não esclareceu as acusações das pessoas a serem libertadas, nem se entre elas se encontram alguns condenados após protestos que terminaram em atos de vandalismo e que foram punidos por terrorismo, desacato ou desordens públicas em 2021. O governo cubano não reconhece a existência de presos políticos. (Fonte: Associated Press)

