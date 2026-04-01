Trump diz que EUA estão 'perto de cumprir' objetivos no Irã
O presidente americano também elogiou as forças americanas por conquistarem "vitórias esmagadoras" no conflito
Publicado: 01/04/2026 às 22:27
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (ALEX BRANDON / POOL / AFP)
O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (1º) que os Estados Unidos estão "perto de cumprir" seus objetivos na guerra contra o Irã e elogiou as forças americanas por conquistarem "vitórias esmagadoras" no conflito.
"Esta noite, tenho o prazer de dizer que esses objetivos estratégicos fundamentais estão próximos de ser cumpridos", disse Trump em seu primeiro pronunciamento em horário nobre desde o início do conflito, no final de fevereiro.
"Nestas últimas quatro semanas, nossas forças armadas obtiveram vitórias rápidas, decisivas e esmagadoras no campo de batalha — vitórias como poucas pessoas jamais viram antes", afirmou.