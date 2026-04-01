Trump diz que guerra contra o Irã deve acabar em duas semanas

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse que a guerra contra o Irã deve acabar "muito em breve"

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (JIM WATSON / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça-feira, 31, que a guerra contra o Irã deve acabar "muito em breve".

"Estamos atingindo-os com muita força", afirmou Trump. "Na noite passada, destruímos uma quantidade enorme de instalações de fabricação de mísseis... Estamos terminando o trabalho, e acho que precisamos de duas semanas, talvez alguns dias a mais, para concluir o serviço."

Ao ser questionado sobre os "quatro ou cinco objetivos" que dizia ter para a deflagração da guerra no Oriente Médio, Trump disse que tinha apenas uma meta, que era impedir o Irã de ter armas nucleares. "Esse objetivo foi alcançado", afirmou.

O presidente americano disse ainda que pode fechar um acordo com o regime iraniano nas próximas semanas. "Se eles vierem para a mesa de negociações, será bom." Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.