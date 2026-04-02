Morte de Jonathan, animal terrestre mais velho do mundo, é desmentida

Após boato circular nas redes sociais, ilha publica vídeo e confirma que o animal de 193 anos segue vivo

Tartaruga Jonathan (JoeHollinsVet/Instagram)

Uma falsa notícia sobre a morte da tartaruga Jonathan, considerada o animal terrestre mais velho do mundo, circulou nas redes sociais nesta quarta-feira (1º). A informação, no entanto, foi rapidamente desmentida pelas autoridades da ilha Santa Helena, território britânico no Atlântico Sul onde o animal vive.

Em resposta aos rumores, as redes oficiais da ilha publicaram um vídeo de Jonathan, acompanhado da mensagem: “Jonathan, a tartaruga, está vivo e bem. Ele continua sendo o residente mais famoso de Santa Helena".

A publicação também esclareceu que as alegações que circulavam online eram falsas e convidou turistas a visitarem o animal. “Para esclarecer, as recentes alegações que circulam nas redes sociais são falsas. Planeje sua viagem para Santa Helena e visite Jonathan na 'Plantation'”, diz o comunicado.

Jonathan tem 193 anos e é estimado que tenha nascido por volta de 1833, antes mesmo de eventos históricos como a abolição da escravidão em diversos países e o início da era vitoriana no Reino Unido. Ele vive nos jardins da Plantation House, residência oficial do governador da ilha, onde se tornou uma atração turística e símbolo local.

A tartaruga gigante foi levada para Santa Helena ainda no século XIX como presente a um governador britânico e, desde então, tornou-se uma figura histórica viva.