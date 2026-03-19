Macaquinho Punch aparece com amigos e atrai multidões no Japão; veja imagens

O Zoológico de Ichikawa acredita que, com o tempo, Punch deixará de usar seu brinquedo e se tornará um membro pleno da comunidade

Macaquinho Punch aparece com amigos e atrai multidões no Japão (AFP)

"Punch!", "Punch!", gritam dezenas de visitantes com entusiasmo enquanto observam o filhote de macaco que se tornou uma sensação na internet e atrai multidões diariamente ao Zoológico de Ichikawa, nos arredores de Tóquio.

O macaco, de apenas sete meses, foi rejeitado pela mãe ao nascer. Na internet, viralizaram imagens do animal sendo maltratado por outros membros do grupo e agarrado desesperadamente a um brinquedo de pelúcia de orangotango laranja, dado a ele pelos cuidadores.

Uma comunidade de internautas preocupados com o bem-estar do animal começou a compartilhar notícias com a hashtag #HangInTherePunch ("Aguenta Firme, Punch").

O fenômeno se espalhou rapidamente: o macaco se tornou uma atração turística e agora atrai multidões ao zoológico, incluindo muitos turistas estrangeiros.

Sua situação parece estar melhorando. O zoológico que o abriga anunciou que o jovem macaco de pelagem escura está se adaptando gradualmente à vida no recinto: ele não se agarra mais constantemente ao seu brinquedo de pelúcia e até começou a fazer alguns amigos.

Se Punch é tão comovente, "é porque as pessoas se identificam com ele", disse à AFP Jon Frigillana, um turista americano de 30 anos.

"Ele passou por muitas dificuldades, mas ver como ele supera as adversidades (...) é realmente comovente", acrescenta Frigilana, para quem contemplar Punch é reconfortante em um momento em que os acontecimentos atuais são dominados por guerras e crises.

Turistas estrangeiros



Entre 2.000 e 3.000 pessoas visitam o Zoológico de Ichikawa diariamente, um número dez vezes maior do que a média de visitantes no inverno, disse à AFP Takashi Yasunaga, um dos administradores do zoológico.

As imagens que mostram Punch em momentos difíceis com outros macacos geraram críticas ao zoológico, especialmente de organizações como a Peta, que denunciou o uso de animais como atração.

No entanto, segundo Yasunaga, na rígida hierarquia social dos macacos japoneses, é comum que os indivíduos dominantes "disciplinem" os recém-chegados, um comportamento que, enfatizou ele, não equivale a maus-tratos em termos humanos.

"Monitoramos de perto como Punch se integra ao grupo e aprende as regras da sociedade dos macacos", acrescentou.

Durante uma visita recente, jornalistas da AFP viram o pequeno macaco brincando sozinho e se aproximando timidamente de outros animais, embora muitas vezes acabasse voltando para seu orangotango de pelúcia.

O zoológico acredita que, com o tempo, ele deixará de usar seu brinquedo e se tornará um membro pleno da comunidade dos macacos.