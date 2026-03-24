Mídia revela que países do Golfo estudam entrar na guerra contra o Irã

Bandeira iraniana em meio aos escombros de prédio residencial destruído em Teerã (Atta Kenare/AFP)

Segundo publicação da agência norte-americana Bloomberg, os países do Golfo Pérsico estão avaliando entrar na guerra contra o Irã, caso o regime de Teerã cumpra as ameaças de atingir suas estruturas críticas como usinas de produção de energia ou instalações de dessalinização, dos quais a população desses países depende para obter água potável.

Fontes disseram à mídia que alguns dos governos da região do Oriente Médio estão saturados com os contínuos ataques com drones e mísseis às suas infraestruturas energéticas, sobretudo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que são aliados dos Estados Unidos.

De acordo com uma reportagem do jornal The New York Times, o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, ainda desafiou o presidente dos Estados Unidos Donald Trump a destruir completamente o governo do Irã durante uma conversa que tiveram sobre o conflito. O NYT diz que fontes afirmaram que Salman considera o Irã uma ameaça constante no Golfo e que somente poderá findar com a queda do atual regime.

As autoridades da Arábia Saudita negaram que tenham sido feitas tais pressões.

Além disso, Mark Rutte, secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), avançou que um grupo de 22 países formado por membros da aliança atlântica e países aliados do Oriente Médio, Oceania e Ásia preparam uma iniciativa para reabrir o Estreito de Ormuz. Rutte diz que a medida visa poder garantir uma navegação segura e livre de navios nesta importante rota marítima, por onde escoa 20% do petróleo mundial assim como fertilizantes entre outros produtos essenciais aos mercados globais, e que se encontra bloqueado pelo Irã desde o começo da guerra.

Já as agências de notícias internacionais também afirmaram que o Pentágono enviará uma nova leva de milhares de soldados para o Oriente Médio, enquanto o Wall Street Journal acrescentou e detalhou que se trata de um contingente de três mil militares de uma unidade de elite do Exército dos EUA.