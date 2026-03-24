Trump diz que Irã concordou em nunca ter armas nucleares

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira (24) que o Irã concordou que nunca possuirá armas nucleares, voltando a afirmar que Washington está realizando negociações com Teerã. De acordo com o republicano, o secretário de Estado, Marco Rubio e o vice-presidente JD Vance estão envolvidos nas conversas.

"Pessoas com quem estamos conversando no Irã querem chegar a um acordo", frisou ele em cerimônia de posse de Markwayne Mullin como secretário de Segurança Interna dos EUA (DHS, em inglês), após a demissão de Kristi Noem.

Trump enfatizou que os EUA já ganharam a guerra e que a infraestrutura do país persa basicamente não existe mais. "Quase tudo que eles têm foi destruído; Estamos 'passeando' livremente por Teerã."

Perguntado sobre o governo iraniano, o republicano comentou que o país possui um novo grupo de líderes e que os EUA verão "como eles se saem". "Temos um ótimo relacionamento com Arábia Saudita Kuwait e Catar; aliados do Golfo têm sido muito bons", acrescentou.

Trump ainda pontuou que o Irã fez algo positivo ontem em relação ao Estreito de Ormuz. "Eles nos deram um presente significativo, um prêmio no valor de uma quantia enorme de dinheiro. É algo relacionado ao setor de petróleo e gás e ao Estreito de Ormuz", disse, acrescentando que não poderia dar mais detalhes ou revelar o que era o presente.

Eleições de meio de mandato

Perguntado à respeito de expectativas antes das eleições de meio de mandato, o presidente norte-americano declarou que os legisladores estão quase chegando a um acordo sobre o shutdown do DHS e que gostaria de trazer a Rússia e a Ucrânia de volta para a mesa de negociações.

fonte: Estadão Conteudo

