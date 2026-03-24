Zelensky acusa Rússia de fornecer informações ao Irã sobre a guerra no Oriente Médio

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (foto: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que os serviços de informação militar do seu país têm provas irrefutáveis de que a Rússia continua a fornecer informações ao governo iraniano. Zelensky alertou que essa atividade poderá prolongar a guerra no Oriente Médio, uma vez que Moscou fornece elementos estratégicos sobre alvos ao Irã.

O líder ucraniano avisou que a comunidade internacional não pode ficar em silêncio e é preciso uma resposta firme.

"A Rússia está utilizando as suas próprias capacidades de inteligência de sinais e inteligência eletrônica, assim como parte dos dados obtidos através da cooperação com parceiros no Oriente Médio. Esta é claramente uma atividade destrutiva e deve ser travada, pois só conduz a uma maior desestabilização. Todos os países responsáveis têm interesse em garantir a segurança e prevenir problemas maiores", disse.

"Os mercados já estão reagindo negativamente e isto complicar significativamente a situação dos combustíveis em muitos países. Ao ajudar o regime iraniano a sobreviver e a atacar com maior precisão, a Rússia está efetivamente prolongando a guerra", acrescentou Zelensky.

Na semana passada, Moscou classificou como notícias falsas uma reportagem do jornal Wall Street Journal, na qual apontava que o Kremlin compartilhava imagens de satélite e tecnologia avançada de drones com Teerã.

Ataques russos em ampla escala

Enquanto isso, o governo de Kiev declarou que pelo menos quatro pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas em ataques russos durante a madrugada contra onze regiões do país. A Força Aérea ucraniana comunicou que suas defesas abateram 365 drones e 25 mísseis nesta ampla ofensiva da Rússia.

Desde a noite de segunda-feira, Moscou já lançou mais de 1000 drones contra o território ucraniano e que hoje os ataques ainda prosseguem.

“Estes números mostram claramente que é necessária mais proteção para salvar vidas dos ataques russos. É importante continuar a apoiar a Ucrânia. É importante que todos os acordos sobre defesa aérea sejam implementados antecipadamente. E é importante ainda que a Europa seja capaz de produzir o número necessário de mísseis de defesa aérea para se proteger contra quaisquer ameaças”, avisou Zelensky.