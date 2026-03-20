Irã declara que o inimigo foi derrotado e ameaça atacar turistas de Israel e EUA

Líder supremo Mojtaba Khamenei afirma que Irã desferiu 'golpe fulminante' no inimigo (ARIF ALI / AFP)

Nesta sexta-feira (20), o novo Líder Supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, declarou a vitória sobre os inimigos da República Islâmica na guerra contra os Estados Unidos e Israel, em uma mensagem escrita para o Ano Novo Persa, Nowruz.

O aiatolá Mojtaba Khamenei fez as declarações num comunicado enviado ao presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, no qual também afirmou que os inimigos do país não devem viver em segurança, ameaçando inclusive destinos de turistas israelenses e norte-americanos. “De agora em diante, centros turísticos e de lazer ao redor do mundo serão inseguros para os inimigos', disse Sardar Shekarchi, porta-voz do Exército.



De acordo com a agência estatal de notícias ISNA, a retaliação é devida ao assassinato de altos funcionários do governo e de alguns comandantes do governo iraniano. “Estamos de olho em seus covardes funcionários e comandantes, seus pilotos e seus soldados, e não demorará muito para que os arrastemos para fora de seus esconderijos e abrigos, em total humilhação e desonra, para infligir à punição que suas ações malditas merecem. A partir de agora, nem mesmo os parques, centros turísticos, áreas de lazer e destinos turísticos em qualquer parte do mundo não serão seguros para os inimigos de Teerã”, diz o texto.

A mensagem do Líder Supremo ainda aponta que num novo ano persa será de economia resiliente, unidade nacional e segurança nacional, segundo noticiou a televisão estatal iraniana. Mojtaba acrescentou, além disso, acreditar no fortalecimento das relações com os países vizinhos.