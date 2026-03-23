Até o momento, não se tem notícias se houve vítimas mortais

Avião militar da Colômbia cai com mais de 100 soldados a bordo ( Daniel Ortiz / AFP)

Nesta segunda-feira (23), o governo colombiano anunciou que um avião militar do país caiu com mais de 100 soldados a bordo. Até o momento, não se tem notícias se houve vítimas mortais.

"Com profunda dor, informo que um avião Hércules da nossa Força Aérea sofreu um trágico acidente enquanto decolava de Puerto Leguízamo, quando transportava tropas da nossa Força Pública. É um evento profundamente doloroso para o país. Ainda não foi possível determinar com precisão o número de vítimas nem as causas do acidente", declarou Pedro Arnulfo, ministro da Defesa da Colômbia.

As autoridades colombianas comunicaram que equipes de socorro estão no local do acidente e que já foi aberta uma investigação para apurar o incidente.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, classificou o acidente como horrível e disse esperar que não haja mortos. Petro também acrescentou que o exército necessita de mais financiamento, uma vez que os equipamentos precisam ser modernizados.

De acordo com os jornais El Caracol e El Tiempo, a aeronave pertencia à Força Aeroespacial colombiana e transportava cerca de 110 militares. Segundo o El Caracol, informações preliminares indicam que o avião teria apresentado dificuldades durante uma manobra ou para ganhar altitude logo após a decolagem, o que teria desencadeado à queda.