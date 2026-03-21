Musk se oferece para pagar salário de agentes em aeroportos dos EUA durante paralisação orçamentária

Elon Musk é o maior acionista do X (Créditos: AFP)

O bilionário Elon Musk se ofereceu, neste sábado (21), para pagar os salários dos agentes de segurança dos aeroportos dos Estados Unidos, que trabalham sem remuneração devido a um bloqueio orçamentário parcial.

A suspensão dos fundos provocou filas mais longas do que o habitual nos controles de segurança dos aeroportos, onde os funcionários da Administração de Segurança no Transporte (TSA, na sigla em inglês) trabalham sem receber salário desde meados de fevereiro.

“Gostaria de me oferecer para pagar os salários do pessoal da TSA durante este impasse orçamentário que está afetando negativamente a vida de tantos americanos em aeroportos de todo o país”, escreveu Musk em sua rede social X.

Desde 14 de fevereiro, os recursos para o Departamento de Segurança Interna (DHS) estão congelados devido à disputa entre democratas e republicanos no Congresso sobre as práticas do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE). O DHS é responsável pelos postos de segurança nos aeroportos.

Com essa situação, as faltas entre os agentes aumentaram. Agora é comum que o tempo de espera nesses postos seja de várias horas. Devido ao bloqueio parcial, milhares de funcionários federais do DHS estão em desemprego técnico, enquanto muitos outros, cujas funções são consideradas essenciais, continuam trabalhando. Em ambos os casos, não estão sendo pagos.

Os cerca de 65 mil funcionários da TSA, considerados pessoal essencial, não recebem seu salário integral desde 13 de março. Segundo várias estimativas, o salário anual desses agentes varia de 50 a 60 mil dólares (265 a 319 mil reais), o que representa um orçamento de cerca de 2,5 a 3,5 bilhões de dólares (13,3 a 18,6 bilhões de reais) por ano.

A fortuna de Musk é de cerca de 839 bilhões de dólares (4,46 trilhões de reais), de acordo com o ranking mais recente da revista Forbes, publicado em 10 de março.