Júri dos EUA conclui que Elon Musk enganou acionistas do Twitter

As indenizações, que ainda devem ser determinadas, podem chegar a bilhões de dólares

Elon Musk é proprietário da rede social X, antigo Twitter (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Um júri federal nos Estados Unidos determinou nesta sexta-feira (20) que Elon Musk enganou os acionistas do Twitter ao criticar a rede social quando estava prestes a comprá-la em um acordo de 44 bilhões de dólares (R$ 235 bilhões na cotação da época), segundo a decisão consultada pela AFP.

Esse júri, no entanto, rejeitou a acusação de manobra fraudulenta deliberada para fazer cair o preço das ações.

Poucos minutos após o anúncio do veredicto, os advogados de Musk informaram à AFP que seu cliente pretende recorrer da decisão, que classificaram como um "revés".

Após três semanas de julgamento civil, o júri de um tribunal federal de San Francisco considerou que dois tuítes publicados por Musk em maio de 2022 continham declarações falsas que fizeram cair o preço do Twitter.

As indenizações, que ainda devem ser determinadas, podem chegar a bilhões de dólares, segundo advogados dos autores da ação citados pela CNBC.

O veredicto representa uma rara derrota judicial para Musk, frequentemente apelidado de "Teflon Elon" por sua capacidade de sair ileso de processos que muitos acreditavam que ele perderia.

Seus advogados lembraram esse fato à AFP e destacaram que um tribunal do Texas também o absolveu nesta sexta-feira em um processo por difamação.