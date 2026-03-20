EUA vão enviar mais tropas militares para o Oriente Médio

Especialistas também avaliam a possibilidade de uma possível operação terrestre no Irã após três semanas de combate

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

De acordo com a mídia norte-americana, os Estados Unidos vão enviar mais tropas de fuzileiros navais para o Oriente Médio.

Apesar do presidente dos EUA, Donald Trump, ter negado na véspera novos contingentes de militares para a região, fontes sob anonimato revelaram ao jornal New York Times, que cerca de 2.500 fuzileiros navais e três navios de guerra adicionais serão destacados no próximo mês para o Oriente Médio.

Especialistas também avaliam a possibilidade de uma possível operação terrestre no Irã após três semanas de combates.

Até o momento, a Casa Branca e o Pentágono não se pronunciaram sobre o assunto.

*Em atualização