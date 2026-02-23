Macaquinho rejeitado aparece sendo acolhido por ‘colega’ no zoológico

Macaquinho Punch (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Centro das atenções das redes sociais nos últimos dias, o macaquinho japonês Punch apareceu em um registro feliz no fim de semana. Ao lado de um companheiro de recinto, ele parecia confortável, sendo abraçado e acolhido. O vídeo compartilhado nas redes sociais aliviou os internautas que têm acompanhado o filhote.

A história do animalzinho tem comovido pessoas ao redor do mundo, que acompanham sua trajetória através das redes sociais e até sentem curiosidade suficiente para visitá-lo no zoológico Ichikawa, onde habita. Ele foi abandonado pela mãe no seu nascimento, e para suprir a companhia materna, o zoológico deu a ele um bichinho de pelúcia, que é sua companhia favorita.

Ultimamente, apesar de ainda ser apegado à pelúcia, ele tem demonstrado evolução em socializar com os outros macacos, que também parecem mais inclinados a acolhê-lo.

Em uma atualização recente no X, nesta segunda-feira (23), o zoológico trouxe notícias boas sobre Punch: “Ele não foi repreendido em nenhum momento e foi visto brincando com os outros filhotes de macaco. Na hora da refeição, ele até saiu do colo do tratador e começou a comer sozinho. Ele continua se saindo muito bem!”, diz a publicação.

