Vídeo: Macaquinho que tinha pelúcia como única companhia é acolhido pelo bando

O macaco Punch tem comovido a internet com a sua história e sua amizade com uma pelúcia

Macaquinho Punch (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um macaquinho de apenas um ano de idade, morador do zoológico Ichikawa, no Japão, tem comovido a internet com a sua história.

Ainda recém-nascido, o animal foi abandonado pela mãe e os funcionários do zoológico assumiram seus primeiros cuidados essenciais, o batizando de ‘Punch’. Para suprir o calor e presença materna, ele foi presenteado com uma pelúcia de orangotango que se tornou sua única companhia.

Nos primeiros dias de vida, Punch ficou isolado, convivendo apenas com a pelúcia. Quando introduzido aos outros animais, logo notaram que ele tinha dificuldade de se familiarizar, mantendo-se sempre distante e demonstrando medo quando os outros se aproximavam. No começo deste mês, o mundo veio conhecer a história de Punch quando o zoológico passou a publicar fotos do animal nas redes sociais.

Rapidamente, internautas desenvolveram empatia pelo bichinho e demonstraram apoio para que ele tivesse a coragem de se enturmar. Desde então, o zoológico vem atualizando o público sobre o processo de socialização de Punch.

Nos últimos dias, o progresso dele viralizou nas redes: foram divulgados pela mídia internacional vídeos onde Punch aparece acompanhado pelos outros macacos do recinto. Uma imagem em especial, que o mostra sendo finalmente abraçado por um dos animais, foi motivo de comoção.

“Punch está gradualmente aprofundando suas interações com os outros macacos do seu grupo!”, escreveu o zoológico em postagem recente na rede social X. “Eles têm uma variedade de experiências todos os dias e estão aprendendo a viver em grupo como macacos.”

