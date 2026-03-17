° / °
Mundo
ESTADOS UNIDOS

Diretor do Centro de Contraterrorismo dos EUA se demite e diz que Irã não era ameaça iminente

Joseph Kent, anuncio sua demissão na rede social X

Isabel Alvarez

Publicado: 17/03/2026 às 13:43

Seguir no Google News Seguir

O diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos Estados Unidos, Joseph Kent/ SAUL LOEB / AFP

O diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos Estados Unidos, Joseph Kent ( SAUL LOEB / AFP)

O diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos Estados Unidos, Joseph Kent, anunciou hoje sua demissão na rede social X, justificando estar em desacordo com a guerra iniciada pelos EUA e Israel no Irã.

Kent, em uma carta dirigida ao presidente norte-americano, Donald Trump, afirma que o Irã não representava uma ameaça iminente para o seu país.

“Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã. É evidente que iniciamos esta guerra devido à pressão de Israel e ao seu influente lobby nos Estados Unidos. Rezo para que o senhor reflita sobre o que estamos fazendo no Irã e para quem o estamos a fazer. O momento de agir com coragem é agora. O senhor pode mudar o rumo e traçar um novo caminho para a nossa nação, ou permitir que continuemos a deslizar para o declínio e o caos. As cartas estão em suas mãos”, escreveu Kent, que apelou a Trump para cessar a guerra.

Conselho Europeu diz que não é claro o objetivo dos EUA e Israel

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, considera que o objetivo dos Estados Unidos e de Israel com a guerra contra o Irã, que “não é claro”, vai ditar a duração do conflito, e manifestou profunda preocupação com as consequências. “Penso que tudo depende de qual é o objetivo final desta missão e isso não é claro”, afirmou Costa, nas vésperas de uma cúpula europeia que começa amanhã que abordará a situação no Oriente Médio.

“Trata-se de uma iniciativa adotada pelos Estados Unidos e por Israel sem qualquer informação prévia aos aliados europeus. Expressamos a nossa profunda preocupação com as consequências desta guerra para a ordem internacional baseada em regras, com as consequências humanitárias e também com o impacto nos custos da energia na economia global. Assim como um risco muito elevado de aumento das tensões internacionais e riscos consideráveis para a estabilidade em toda a região do Oriente Médio. Enfrentamos ainda um risco grave para a segurança europeia, para a nossa segurança econômica, o risco de agravamento de uma crise humanitária e também, aprendendo com o passado, o risco do crescimento do terrorismo”, declarou.

Após cerca de três semanas a guerra já afetou vários setores na União Europeia (UE), como a elevação da inflação e a escassez de bens, o setor energético devido à instabilidade na produção e exportação de petróleo e gás, além do avanço dos preços mundiais.

Além disso, tem acarretado atrasos em cadeias de abastecimento e aumento de custos e milhares de deslocamentos de pessoas.

O Conselho Europeu pediu a todas as partes que se abstenham, que respeitem plenamente o direito internacional, sobretudo os princípios da Carta das Nações Unidas, e que dêem espaço à diplomacia.

Veja também:

ONU estima que guerra leve mais 45 milhões de pessoas à fome

As Nações Unidas alertaram nesta terça-feira (17) que mais 45 milhões de pessoas, principalmente da Ásia e África, serão afetadas pela insegurança alimentar aguda como consequência da guerra contra o Irã e respectivo impacto no Oriente Médio, marcando um novo recorde.

O Programa Alimentar Mundial (PAM), agência da ONU, avaliou que, este número será alcançado caso a o conflito não termine antes de meados do ano e o preço do petróleo se mantenha acima dos 100 dólares por barril. “A paralisação virtual do transporte marítimo no Estreito de Ormuz e os crescentes riscos para a navegação no mar Vermelho já estão elevando os preços da energia, do combustível e dos fertilizantes, agravando a fome para além do Oriente Médio”, avisou o PAM.

Atualmente, 318 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com a insegurança alimentar. O organismo destacou que o mundo corre o risco de enfrentar uma crise de segurança alimentar semelhante à de 2022, após o início da guerra na Ucrânia, quando o número de pessoas atingidas atingiu o máximo histórico de 349 milhões.

O PAM advertiu que o impacto potencial é semelhante por causa da correlação entre os mercados da energia e dos alimentos, prevendo um aumento da insegurança alimentar de 24% na Ásia, 21% na África Ocidental e Central e 17% na África Oriental e Austral. Estas regiões têm uma alta dependência das importações de alimentos e combustível. “Sem uma resposta humanitária com financiamento suficiente, isto poderá significar uma catástrofe para milhões de pessoas que já vivem no limite”, disse Carl Skau, diretor adjunto do Programa Alimentar Mundial.

EUA
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP