Israel anuncia que eliminou chefe da Segurança do Irã, Ali Larijani
Ministro da Defesa de Israel anunciou que o Exército eliminou Ali Larijani, figura crucial do governo iraniano há décadas e atual chefe do Conselho Supremo de Segurança
Publicado: 17/03/2026 às 06:53
O chefe de segurança do Irã, Ali Larijani (ANWAR AMRO/AFP)
O ministro da Defesa de Israel anunciou nesta terça-feira (17) que o Exército eliminou Ali Larijani, figura crucial do governo iraniano há décadas e atual chefe do Conselho Supremo de Segurança, e o general que comanda a milícia islamista Basij.
"O comandante do Estado-Maior acaba de me informar que Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, e (o general Gholamreza) Soleimani, chefe dos Basij, o aparelho repressivo central do Irã, foram eliminados durante a noite", declarou o ministro Israel Katz em uma mensagem de vídeo.