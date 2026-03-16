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Estados Unidos elogiam reunião econômica realizada com a China

Os representantes dos EUA se reuniram com o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng e com o principal negociador comercial da China, Li Chenggang

Isabel Alvarez

Publicado: 16/03/2026 às 15:31

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Secretário do Tesouro, Scott Bessent/REBECCA BLACKWELL / POOL / AFP

Secretário do Tesouro, Scott Bessent (REBECCA BLACKWELL / POOL / AFP)

Após dois dias de conversações econômicas com autoridades chinesas, que decorreram em Paris, as delegações norte-americanas, liderada pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, e pelo representante de Comércio, Jamieson Greer, elogiaram o encontro.

Bessent descreveu as negociações como produtivas e muito boas, na divulgação do primeiro balanço oficial dos Estados Unidos.

Os representantes dos EUA se reuniram com o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng e com o principal negociador comercial da China, Li Chenggang, tendo como meta que Pequim aumente as importações norte-americanas de carvão, petróleo, gás natural e aviões de passageiros da Boeing. Já os chineses também manifestaram abertura para compras adicionais de produtos agrícolas dos EUA, incluindo carne de aves, boi e entre outras, ao mesmo tempo que reiteraram os planos de adquirir 25 milhões de toneladas de soja norte-americana por ano nos próximos três anos.

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Além disso, houve progresso na área dos minerais críticos, uma vez que os EUA insistem no acesso ao lítio, um elemento de terras raras essencial para a indústria de tecnologia e automobilísticas. Ambas as partes indicaram que vão trabalhar em maneiras de aliviar as restrições. As delegações também analisaram mecanismos formais para gerir o comércio e o investimento em setores não sensíveis, incluindo a possível criação de um Conselho de Comércio e de um Conselho de Investimento entre Washington e Pequim.

Mas, Bessent destacou que quaisquer resultados concretos seriam, em última análise, decididos pelo presidente Donald Trump e pelo presidente da China, Xi Jinping, durante a cúpula de Pequim, agendada para 31 de março a 2 de abril.

Esta rodada na capital francesa se segue a discussões anteriores que já aconteceram em Genebra, Londres, Estocolmo, Madrid e Kuala Lumpur, que objetivam ainda estabilizar as relações bilaterais depois da escalada tarifária do ano passado.

Estas conversações comerciais em Paris ainda foram uma preparação da visita prevista de Trump a China no final de março e tendo agora como pano de fundo a guerra em curso no Irã.

No entanto, Trump sugeriu que a ida a Pequim poderá ser adiada se o país não apoiar a missão naval norte-americana e internacional proposta para escoltar petroleiros através do Estreito de Ormuz. O fechamento do estreito pelo governo de Teerã é uma rota essencial por onde trafega a maior parte do crude importado pela China e cerca de 20% do comércio mundial de petróleo.

Entretanto, Bessent apontou que caso haja qualquer prorrogação se deve apenas por razões logísticas. "Se as reuniões forem adiadas, não serão adiadas porque o presidente exigiu que a China patrulhasse o estreito de Ormuz. Se, por alguma razão, a reunião for remarcada, será remarcada por motivos logísticos. Será uma decisão do presidente, enquanto comandante-chefe, de permanecer na Casa Branca enquanto transcorre esta guerra ", afirmou o secretário do Tesouro dos EUA.

A visita de Donald Trump será a primeira de um presidente norte-americano em funções em quase uma década, desde que o mesmo viajou à Pequim em seu primeiro mandato, em novembro de 2017.

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