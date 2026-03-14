Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque, é alvo de ataque com mísseis

Ataque ocorreu na madrugada deste sábado (14) e acontece em meio ao aumento das tensões após bombardeios contra grupo armado pró-Irã na capital iraquiana

Fumaça é vista nas proximidades da embaixada dos Estados Unidos em Bagdá após ataque com mísseis registrado na madrugada deste sábado (AFP)

A embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, capital do Iraque, foi alvo de um ataque com mísseis na madrugada deste sábado, 14. Informações divulgadas pela agência Reuters, com base em fontes de segurança locais, apontam que o impacto provocou uma densa cortina de fumaça na área da embaixada. Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre o episódio.

Considerada uma das maiores representações diplomáticas norte-americanas no mundo, a embaixada está localizada em uma área fortemente protegida da capital iraquiana. O ataque ocorre em um contexto de forte tensão regional, marcado pela guerra conduzida pelo governo Trump contra o Irã. As autoridades dos Estados Unidos ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o incidente.

O episódio acontece após uma ofensiva aérea realizada antes do amanhecer deste sábado contra o grupo armado pró-Irã Kataib Hezbollah, também chamado de Brigadas do Hezbollah.

De acordo com fontes de segurança do Iraque, os bombardeios deixaram pelo menos duas pessoas mortas em Bagdá. A ação amplia o clima de instabilidade no país e intensifica as tensões entre forças alinhadas a Teerã e os interesses norte-americanos na região.