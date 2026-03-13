Trump ameaça 'demolir' infraestrutura crucial para o petróleo iraniano

Trump disse ainda nesta sexta-feira que a Marinha americana começaria a escoltar petroleiros pelo estreito "muito em breve" para restabelecer as exportações de petróleo.

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (JIM WATSON / AFP)

O presidente Donald Trump afirmou nesta sexta-feira (13) que as forças armadas dos Estados Unidos bombardearam intensamente alvos militares em Kharg, no Irã, que administra quase todas as exportações de petróleo bruto do país, e ameaçou atacar a infraestrutura petrolífera dessa ilha.

Os Estados Unidos "realizaram um dos bombardeios mais poderosos da História do Oriente Médio e aniquilaram completamente todos os alvos MILITARES na joia da coroa do Irã, a ilha de Kharg", disse Trump nas redes sociais.

"Decidi NÃO demolir a infraestrutura petrolífera da ilha. No entanto, se o Irã, ou qualquer outro, fizer algo para interferir na passagem livre e segura de navios pelo Estreito de Ormuz, reconsiderarei minha decisão imediatamente", advertiu.

Estados Unidos e Israel têm se movido com cautela em torno da ilha, mas reportagens da imprensa indicam que funcionários da administração Trump disseram que tomar Kharg está sobre a mesa enquanto a guerra no Oriente Médio persistir.

A ilha, situada a cerca de 30 quilômetros da costa iraniana, administra aproximadamente 90% das exportações de petróleo bruto do Irã, segundo uma nota recente do JP Morgan.

Qualquer movimento nesse pequeno território teria repercussões imediatas.

"Um ataque direto interromperia imediatamente a maior parte das exportações de petróleo do Irã, o que provavelmente desencadearia uma dura retaliação no Estreito de Ormuz ou contra a infraestrutura energética regional", afirmou o JP Morgan.

Os ataques iranianos praticamente paralisaram o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz — por onde normalmente passa um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo — e também afetaram a infraestrutura petrolífera de outros Estados do Golfo.

Trump disse ainda nesta sexta-feira que a Marinha americana começaria a escoltar petroleiros pelo estreito "muito em breve" para restabelecer as exportações de petróleo, em meio a seus esforços para conter o forte aumento dos preços da gasolina nos Estados Unidos.

Kharg passou por importantes desenvolvimentos durante a expansão petrolífera do Irã nas décadas de 1960 e 1970, já que grande parte da costa do país é rasa demais para os grandes superpetroleiros.