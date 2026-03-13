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EUA oferecem 10 milhões de dólares por informações sobre líderes iranianos

O programa Recompensas por Justiça do Departamento de Estado norte-americano divulgou vários nomes da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irã

Isabel Alvarez

Publicado: 13/03/2026 às 21:50

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Bandeira do Irã/Arquivo/AFP

Bandeira do Irã (Arquivo/AFP)

O programa Recompensas por Justiça do Departamento de Estado norte-americano anunciou uma recompensa de até dez milhões de dólares em troca de informações sobre os principais líderes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irã.

“Estes indivíduos comandam e dirigem vários elementos do IRGC do Irã, que planeja, organiza e executa atos de terrorismo em todo o mundo. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica criou, apoiou e dirigiu outros grupos terroristas, sendo responsável por inúmeros ataques contra cidadãos americanos e instalações dos EUA, incluindo ataques que causaram mortes de cidadãos norte-americanos”, diz o comunicado oficial.

O organismo divulgou vários nomes do IRGC, entre eles, Esmail Khatib, ministro da Inteligência, Ali Asghar Hejazi, chefe adjunto do Estado-Maior, Yahya Rahim Safavi, major-general, Eskandar Momeni, brigadeiro-general e Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo, além de citar o novo líder supremo Mojtaba Khamenei.

Enquanto isso, Israel e EUA realizaram uma nova onda de intensos ataques a Teerã, sendo que uma explosão atingiu uma manifestação na capital iraniana. Segundo as autoridades locais uma mulher morreu. As forças israelenses também continuam com as ofensivas contra o grupo xiita libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano e zonas de Beirute sofreram diversos bombardeios.

Por outro lado, a Guarda Revolucionária do Irã reivindicou hoje ataques contra bases militares dos Estados Unidos no Bahrein e nas cidades israelenses de Kiryat Shmona, Jedrela e Haifa, além de prometer a ‘libertação’ de Jerusalém.

Já o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, declarou nesta sexta-feira (13) que o regime iraniano está com a liderança desesperada e com capacidades bélicas cada vez mais debilitadas. "O Irã não apenas não tem mais força aérea funcional, sua Marinha está no fundo do Golfo Pérsico e sua capacidade de mísseis está diminuindo. A situação da liderança iraniana não está nada melhor: desesperados, eles foram para o subterrâneo para se esconder. É o que ratos fazem. Ouvimos que o 'não tão' supremo líder (Mojtaba Khamenei) deles está ferido e provavelmente desfigurado", afirmou Hegseth.

 

Aumento do contingente militar


Segundo ainda publicação do jornal New York Times, o Pentágono ordenou o envio de mais três navios de guerra e cerca de 2.500 fuzileiros navais ao Oriente Médio, em resposta à intensificação dos ataques iranianos no Estreito de Ormuz. Os militares se juntarão a mais de 50 mil soldados norte-americanos que já estão na região.


A agência de notícias Associated Press (AP) noticiou que apesar do envio representar um aumento considerável de tropas no Oriente Médio, isso não sugere necessariamente que uma operação terrestre seja iminente.

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