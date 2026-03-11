Foto de criança se despedindo da mãe antes de morrer em ataque a escola no Irã viraliza nas redes

O ataque atingiu uma escola na cidade de Minab, localizada no sul do país, e deixou 175 mortos

Foto de criança iraniana viralizou nas redes (Reprodução)

Uma fotografia que registra o momento em que um menino se despede da mãe antes de ir para a escola passou a circular amplamente nas redes sociais nos últimos dias e se tornou um dos símbolos da recente guerra envolvendo o Irã. O garoto, identificado como Mikaeil Mirdoraghi, morreu em um bombardeio ocorrido em 28 de fevereiro, data que marcou o primeiro dia do conflito, segundo relatos da imprensa iraniana.

O ataque atingiu uma escola na cidade de Minab, localizada no sul do país, e deixou 175 mortos. De acordo com informações publicadas pelo jornal The New York Times, a maioria das vítimas era composta por crianças. O governo iraniano responsabiliza os Estados Unidos e Israel pelo bombardeio.

A imagem que ganhou repercussão mostra Mikaeil acenando para a mãe ao sair de casa para as aulas. Segundo relato da mulher ao jornal Hamshahri, veículo controlado pela prefeitura de Teerã, o próprio menino pediu para ser fotografado naquele momento. O depoimento foi divulgado nesta terça-feira (10).

Na entrevista, a mãe também recordou episódios das últimas horas que passou com o filho. Ela contou que, na noite anterior ao ataque, o menino elogiou a comida preparada por ela. “Na noite anterior, ele disse: ‘Mãe, a comida que você fez tem gosto de paraíso’”, afirmou.

Ainda de acordo com o relato, Mikaeil passou parte da noite brincando com o irmão. A mãe descreveu que, pouco antes de dormir, o garoto encenou um confronto imaginário inspirado no cenário de guerra.

“À meia-noite, ele veio, colocou os travesseiros ao redor dele, sentou com o irmão e disse: ‘Vem, eu sou o Irã, irmão, você é os Estados Unidos.’”, relatou.

A brincadeira terminou com uma comemoração do menino, segundo a mãe: “O Irã venceu. Eu era o Irã e venci”. Com informações do portal g1.