EUA propõem novas negociações entre a Ucrânia e Rússia

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky e o presidente dos EUA, Donald Trump (HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP)

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, adiantou hoje que os Estados Unidos propuseram para a próxima semana uma nova rodada de negociações entre a Ucrânia e a Rússia para o fim da guerra. As negociações trilaterais entre Kiev, Moscou e Washington, previstas para esta semana, foram adiadas devido à guerra no Oriente Médio.

"Esperamos que a reunião se realize na próxima semana. É uma proposta americana, mas, para sermos honestos, veremos o que acontece no Oriente Médio até lá. A reunião poderá ser realizada na Suíça ou na Turquia", indicou.

Zelensky disse que já teve uma conversa por telefone com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que manifestou disponibilidade para receber esta nova reunião trilateral para tentar pôr fim ao conflito. "Em relação à questão específica dos territórios, não vejo nenhuma solução possível sem que isso ocorra em nível de liderança", observou.

O enviado especial de Washington Steve Witkoff também confirmou nesta terça-feira (10) que a retomada das conversações trilaterais poderá ocorrer na próxima semana, um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter falado com o líder russo, Vladimir Putin. Depois disso, Trump anunciou que estuda suspender algumas sanções sobre o comércio de petróleo contra certos países, especificamente a Rússia, num momento em que o preço do barril disparou devido à guerra no Oriente Médio e o bloqueio pelo Irã do Estreito de Ormuz, por onde atravessa cerca de 20% do petróleo mundial.

Recentemente o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, apontou em uma entrevista que Washington avaliava suspender as sanções ao crude russo para melhorar o fornecimento global e controlar os fortes aumentos de preços desde o começo da guerra contra o Irã.

No entanto, Zelensky apelou hoje a Casa Branca e ao Ocidente que não aliviem as sanções contra Moscou. "Seria, sem dúvida, um golpe sério. Para nós, seria um golpe do ponto de vista das armas que a Rússia poderia fabricar com as receitas petrolíferas e, para o mundo, seria um golpe muito sério na sua imagem. Como é possível suspender as sanções contra a Rússia se ela é a agressora?", questionou.

Segundo Zelensky, os serviços secretos do seu país revelaram que o Kremlin espera que a guerra no Oriente Médio se prolongue, uma vez que a pressão internacional sobre a Rússia poderá diminuir significativamente. “A Rússia espera lucrar com a flutuação dos preços do gás e do petróleo, vendendo os seus recursos naturais em condições mais favoráveis. Temos informações de que os russos querem discutir o levantamento completo das sanções ao seu setor energético", alertou.

Enquanto isso, o conselheiro do Kremlin, Yuri Ushakov, informou que Putin forneceu na conversa com Trump uma descrição da situação atual na linha de frente do conflito, onde afirmou que as tropas russas estão avançando com bastante sucesso, um cenário que é rejeitado por Kiev. Ushakov ainda acrescentou que o dirigente da Rússia avaliou positivamente os esforços de mediação do presidente norte-americano para tentar encontrar uma solução diplomática para a guerra na Ucrânia.