Guerra no Oriente Médio: pernambucana relata situação em Dubai

Com aeroportos fechados e voos limitados, empresária afirma que a cidade vive retomada da normalidade

Eduarda Carvalheira

Publicado: 03/03/2026 às 17:31

A empresária Juliana Aragão relatou momentos de tensão vividos em Dubai/Reprodução/Redes sociais

A empresária Juliana Aragão relatou momentos de tensão vividos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, após os ataques registrados no fim de semana, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. Em vídeos publicados nas redes sociais nos dois primeiros dias de março, a pernambucana afirmou que, apesar do susto inicial e dos alertas de mísseis, a família está bem e aguarda a reabertura dos aeroportos para retornar ao Brasil.

Segundo Juliana, ela estava com o marido e os filhos no Dubai Mall quando ocorreu o primeiro ataque com drone. “Estávamos totalmente sem ter a menor noção do que estava acontecendo”, relatou. A orientação para deixar o local partiu da guia que acompanhava o grupo, que pediu que retornassem rapidamente ao hotel.

A empresária relatou ainda que, com as interceptações de mísseis, a cidade volta a apresentar sinais de normalização; a reabertura de pontos turísticos e circulação de pessoas nas ruas. “Em Dubai a vida está se normalizando, muitos pontos turísticos estão abertos. A atenção continua, mas com uma sensação de segurança real”, escreveu na legenda de uma das publicações.

Os vídeos são publicados no contexto da suspensão do tráfego aéreo na região, após ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e a retaliação iraniana. O Aeroporto Internacional de Dubai, um dos mais movimentados do mundo, amanheceu quase vazio nesta segunda-feira (2), com retomada limitada das operações e orientação para que passageiros só se dirijam ao terminal se forem contatados pelas companhias aéreas.

“O que falta agora realmente é abrir os aeroportos e, abrindo, a gente já volta”, disse Juliana. Enquanto aguarda o voo de retorno, ela reforça a mensagem de tranquilidade a amigos e familiares no Brasil: “Está tudo bem, a vida aqui está seguindo”.

