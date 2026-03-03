Se for necessário, Marinha dos EUA escoltará tanques pelo estreito de Ormuz, diz Trump

A declaração ocorre à luz de relatos sobre ameaças do Irã de incendiar qualquer navio que tentar passar pelo estreito

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse que, se for necessário, a Marinha do país escoltará os navios tanques pelo Estreito de Ormuz, segundo comentários registrados na plataforma Truth Social nesta terça-feira, 3.

Os comentários ocorrem à luz de relatos sobre ameaças do Irã de incendiar qualquer navio que tentar passar pelo estreito.

"Custe o que custar, EUA vão garantir fluxo livre de energia para o mundo", disse o republicano.

Mais cedo, várias matérias da imprensa internacional citavam que o Iraque terá que cortar sua produção de petróleo em várias regiões do país devido a guerra em andamento entre Estados Unidos e Irã.

Duas autoridades iraquianas disseram à Reuters que o Iraque será forçado a cortar sua produção em mais de 3 milhões de barris por dia (bpd), caso os petroleiros não sejam capazes de se mover livremente pelo Estreito de Ormuz e chegar aos portos.