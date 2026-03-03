Trump diz que 'tudo foi destruído' no Irã
Publicado: 03/03/2026 às 15:06
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
O presidente Donald Trump vangloriou-se, nesta terça-feira (3), dos amplos danos causados no Irã pelo ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel, que segundo ele está indo bem.
"Praticamente tudo foi destruído", disse Trump a jornalistas durante uma reunião com o chanceler alemão, Friedrich Merz, na Casa Branca.
O presidente americano afirmou, ainda, que o Irã ia atacar primeiro, contradizendo a versão de seu chefe da diplomacia, Marco Rubio, que afirmou na véspera que Israel desencadeou a guerra.
"Acredito que iam atacar primeiro e eu não queria que isto acontecesse. Sendo assim, de certo modo, pode ser que eu tenha forçado a mão com Israel", afirmou.