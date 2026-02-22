Paquistão ataca sete acampamentos 'terroristas' na fronteira com Afeganistão
Publicado: 22/02/2026 às 08:50
Integrantes das forças de segurança do Talibã e moradores procuram vítimas após um ataque aéreo paquistanês durante a madrugada atingir uma área residencial no vilarejo de Girdi Kas, no distrito de Bihsud, província de Nangarhar, em 22 de fevereiro de 2026. ( AFP)
O Paquistão afirmou neste domingo, 22, que realizou ataques contra sete locais na fronteira com o Afeganistão em resposta aos recentes atentados suicidas reivindicados por militantes apoiados por grupos afegãos.
Incluindo três ataques desde o início do Ramadã na semana passada, o Paquistão "realizou operações seletivas baseadas em inteligência contra sete acampamentos e esconderijos de terroristas pertencentes ao Talibã paquistanês" e seus afiliados na fronteira, informou um comunicado do Ministério da Informação e Radiodifusão.
No comunicado publicado no X, o ministro da Informação, Attaullah Tarar, afirmou que o Paquistão também atacou um grupo afiliado ao Estado Islâmico.
Ele não indicou onde ocorreram os ataques nem forneceu mais detalhes.
O ministério afirmou que a ação foi uma resposta ao atentado suicida em uma mesquita xiita em Islamabad há duas semanas e a outros atentados suicidas mais recentes no noroeste do Paquistão.
O Estado Islâmico reivindicou o atentado suicida em Islamabad, que causou pelo menos 31 mortos e cerca de 170 feridos.