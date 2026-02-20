Trump diz que ordenará publicação de informação sobre extraterrestres

O anúncio acontece horas depois de Trump criticar o ex-presidente Barack Obama por revelar informação "classificada"

O presidente dos EUA, Donald Trump. (Foto de SAUL LOEB / AFP) ( AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (19) que ordenará a agências federais que "identifiquem e publiquem" arquivos governamentais relacionados com extraterrestres, algo que alguns americanos têm pedido por décadas.

"Dado o enorme interesse demonstrado, instruirei o secretário da Guerra e outros departamentos e agências relevantes a iniciarem o processo de identificação e publicação de arquivos relacionados à vida extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados (UAP, em inglês) e objetos voadores não identificados (OVNI)", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Embora não tenha especificado se documentos classificados serão publicados, Trump disse que deve ser incluída "toda e qualquer outra informação vinculada com este tema altamente complexo, mas extremamente interessante e importante".

O anúncio acontece horas depois de Trump criticar o ex-presidente Barack Obama por revelar informação "classificada" em suas declarações recentes sobre a existência de vida extraterrestre durante uma entrevista.

"Ele deu informação classificada, se supõe que não pode fazer isso", lamentou Trump mais cedo nesta quinta, quando perguntado pelos repórteres, em seu avião presidencial, sobre as declarações recentes de Obama que reacenderam teorias da conspiração sobre o tema.

Em um podcast publicado na semana passada, o ex-presidente Obama afirmou que acreditava que os extraterrestres eram reais, mas que não tinha visto nenhuma prova disso em seu período como inquilino da Casa Branca (2009-2017).

"São reais, mas eu não os vi e não estão guardados em... na Área 51", disse Obama ao apresentador Brian Tyler Cohen, ao se referir a essa instalação secreta que é o foco de muitas teorias da conspiração sobre óvnis.

"Não há uma instalação subterrânea. A menos que exista uma conspiração enorme e isso tenha sido escondido do presidente dos Estados Unidos", acrescentou.

Seus comentários incendiaram as redes sociais. No domingo pela noite, o ex-presidente democrata publicou uma mensagem em seu perfil do Instagram para detalhar sua posição, e assegurou que havia feito esses comentários somente para manter o tom descontraído do podcast.

"Estatisticamente, o universo é tão vasto que é muito provável que exista vida lá fora", escreveu Obama no Instagram.

"Mas as distâncias entre sistemas solares são tão grandes que as probabilidades de extraterrestres terem nos visitado são baixas, e não vi nenhuma evidência durante a minha presidência de que os extraterrestres tenham estabelecido contato conosco. De verdade!", acrescentou.

Trump não especificou que parte dos comentários de Obama era sigilosa, mas assegurou que ele "cometeu um grande erro".