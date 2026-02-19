Trump cobra acordo com Irã e ameaça ir 'um passo além'

Durante discurso, Trump reiterou que o Irã não pode ter arma nuclear e acrescentou que "a paz no Oriente Médio não será mantida" se o país persa tiver esse tipo de armamento sob sua posse.

Presidente dos EUA, Donald Trump (SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 19, na primeira reunião do Conselho de Paz, que "boas conversas estão acontecendo com o Irã", mas elevou o tom ao advertir que é preciso "um acordo significativo, ou então coisas ruins acontecerão". Segundo ele, Washington poderá "ir um passo além" caso não haja avanços e pontuou que "descobriremos algo em cerca de 10 dias" sobre as perspectivas de paz no Oriente Médio. Durante discurso, Trump reiterou que o Irã não pode ter arma nuclear e acrescentou que "a paz no Oriente Médio não será mantida" se o país persa tiver esse tipo de armamento sob sua posse.