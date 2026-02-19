Ex-príncipe Andrew é preso no Reino Unido

A polícia de Thames Valley, onde fica a residência Royal Lodge, confirmou em um comunicado a detenção do irmão do rei Charles III da Inglaterra.

Ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor (AFP via Getty Images)

O ex-príncipe Andrew foi detido nesta quinta-feira (19), dia do seu 66º aniversário, por "suspeita de má conduta no exercício de um cargo público", anunciou a polícia de Thames Valley, responsável pela região de Windsor, onde ele morou até muito recentemente.

Antes, a polícia anunciou que estava analisando informações segundo os quais Andrew teria repassado dados potencialmente confidenciais ao criminoso sexual americano Jeffrey Epstein, no período em que foi enviado do Reino Unido para o comércio internacional (2001-2011).