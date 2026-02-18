Irã afirma estar pronto para acordo nuclear com EUA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi (AFP)

Nas negociações indiretas que aconteceram na Suíça entre as delegações iranianas e norte-americanas, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghci, disse que seu país e os Estados Unidos avançam num entendimento sobre o programa nuclear.

“Chegamos a um amplo acordo sobre um conjunto de princípios orientadores, na base dos quais avançaremos e começaremos a trabalhar num texto de um potencial acordo. Mas, isso não significa que possamos chegar rapidamente a um acordo. Será necessário tempo para reduzir as distâncias entre as posições dos dois países. Foi decidido que as duas partes continuarão os seus trabalhos nos projetos de redação, sendo depois anunciada uma data para uma terceira sessão” declarou Araghci, descrevendo que as conversações foram mais construtivas do que a que decorreu no começo de fevereiro em Omã.

Araghci destacou que uma nova janela de oportunidade se abriu para haver a resolução diplomática para as tensões com os Estados Unidos. No entanto, sublinhou ainda que a Casa Branca deve abandonar de imediato a ameaça de recorrer ao uso da força contra o seu país.

“Esperamos que as negociações conduzam a uma solução negociada e duradoura que sirva os interesses das partes e da região no seu todo. O Irã também vai trabalhar com o Organismo Internacional de Energia Atômica (OIEA) num acordo integral de salvaguardas para a inspeção das instalações nucleares que foram bombardeadas pelos EUA em junho passado. Essas instalações requerem um acordo mútuo entre o Irã e a OEIA. Isso é algo quem que estamos a trabalhar”, completou o chanceler iraniano.

Segundo fontes norte-americanas revelaram as agencias internacionais, o governo de Teerã apresentará propostas detalhadas nas próximas duas semanas para suprir as divergências e lacunas nas conversações nucleares com os EUA. Por sua vez, a Casa Branca insiste que o objetivo central é impedir a capacidade nuclear de Teerã.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, confirmou que Washington procura uma solução diplomática para garantir que o Irã não obtenha armas nucleares, porém ressaltou que o presidente Donald Trump mantém outra opção em aberto. “Os contatos têm corrido bem de certa forma, uma vez que ambas as partes aceitaram manter o diálogo”, considerou.

Teerã e Washington retomaram as negociações pela primeira vez desde os ataques norte-americanos a instalações nucleares iranianas durante a guerra de 12 dias desencadeada em junho por um ataque israelense contra o Irão.