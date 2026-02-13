Polícia mata homem que empunhava faca no Arco do Triunfo em Paris

A Procuradoria Nacional Antiterrorista da França, que assumiu o caso, informou que o suspeito, um francês nascido em 1978, morreu em decorrência dos ferimentos após ser levado ao hospital.

Área do Arco do Triunfo, em Paris, foi bloqueada (GUILLAUME BAPTISTE / AFP)

A polícia francesa matou a tiros nesta sexta-feira (13) um homem que empunhava uma faca sob o Arco do Triunfo, depois que ele ameaçou gendarmes no famoso monumento parisiense, informaram as autoridades.

A Procuradoria Nacional Antiterrorista da França, que assumiu o caso, informou que o suspeito, um francês nascido em 1978, morreu em decorrência dos ferimentos após ser levado ao hospital.

O homem havia sido condenado em 2013 a penas de prisão na Bélgica por atacar três policiais, acrescentou.

Segundo a gendarmaria, o agressor feriu levemente com a faca um dos oficiais da guarda de honra encarregada da cerimônia de reacendimento da chama na tumba do soldado desconhecido, antes de outro gendarme abrir fogo contra ele.

O homem, morador de um subúrbio ao norte de Paris, estava no radar das autoridades, afirmou uma fonte próxima ao caso que pediu para manter o anonimato.