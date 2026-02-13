União Europeia planeja acelerar adesão parcial da Ucrânia ao bloco

Caso a proposta seja implementada, a Ucrânia seria integrada na UE antes da conclusão das reformas normalmente necessárias para a entrada plena ao bloco

Bandeiras da União Europeia em frente ao Banco Central Europeu, na Alemanha (KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Segundo publicação do site norte-americano Politico, a União Europeia (UE) esboça um plano sem precedentes para permitir a adesão parcial da Ucrânia ao bloco europeu já no próximo ano.

Fontes revelaram à mídia que o plano se baseia na ideia de ‘alargamento inverso’, uma proposta várias vezes defendida pelo presidente da França, Emmanuel Macron, que permite que países possam integrar efetivamente a UE no início do processo de cumprimento de critérios de adesão, e não no final, como ocorre agora. Caso seja implementada, a Ucrânia seria integrada na UE antes da conclusão das reformas normalmente necessárias para a entrada plena ao bloco.

No entanto, o plano enfrenta a oposição da Hungria, uma vez que o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, é contra a entrada e argumenta que a adesão de qualquer país ao bloco exige a aprovação de todos os membros.

Mas, os líderes europeus apostam na negociação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para reverter a posição de Orbán ou ainda se for preciso acionar contra a Hungria o artigo 7º do Tratado da UE, um dispositivo que pode suspender os direitos de um país, incluindo o de aceitar ou não a entrada de novos integrantes ao bloco.