Ataque a tiros em escola deixa ao menos nove mortos no Canadá

As identidades da suspeita e das vítimas do ataque a escola não foram informadas pelas autoridades. A motivação para a matança é desconhecida

Captura de tela de um vídeo fornecido pelo jornalista local Trent Ernst mostra o prédio da escola de ensino fundamental e médio onde ocorreu o tiroteio (AFP PHOTO/TRENT ERNST)

Nove pessoas foram mortas e quase trinta ficaram feridas na terça-feira (10) após um ataque a tiros em uma escola e uma casa próxima em uma localidade remota do oeste do Canadá, informaram as autoridades.

A imprensa canadense divulgou um “alerta de emergência” da polícia que mencionava como suspeita “uma mulher de cabelo castanho e que usava um vestido”, embora a informação não tenha sido confirmada oficialmente até o momento. Ela teria se suicidado.

O ataque, pouco comum no Canadá, ocorreu em Tumbler Ridge, uma pequena cidade de 2.300 habitantes aos pés das Montanhas Rochosas, na província de Colúmbia Britânica.

Ao todo, 27 pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, indicou a Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) em um comunicado.

“Meu filho mais novo acabou de concluir o ensino médio (...). Minha filha mais velha trabalha a 300 metros da escola. Mais uma vez, por pouco”, disse à AFP, visivelmente abalado, Trent Ernst, jornalista local e ex-professor substituto no instituto de Tumbler Ridge.

“No Canadá, os ataques a tiros em escolas aconteciam a cada vários anos, ao contrário dos Estados Unidos, onde ocorrem a cada poucos dias (...). Mas quando acontece na sua própria cidade, tudo desmorona”, acrescentou Ernst.

O superintendente policial Ken Floyd foi cauteloso ao atribuir os disparos, embora tenha confirmado que seria de fato a pessoa mencionada no alerta.

“Minhas orações e mais profundas condolências a todas as famílias e amigos que perderam seus entes queridos por estes atos horríveis de violência”, escreveu nas redes sociais o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que se declarou “devastado” pelos acontecimentos.

O chefe de Governo cancelou uma viagem que faria esta semana à Europa para participar da Conferência de Segurança de Munique.

É o segundo massacre na Colúmbia Britânica em menos de um ano. Em abril de 2025, um homem matou 11 pessoas em Vancouver ao investir com seu caminhão contra uma multidão que celebrava um festival cultural filipino.

Mas, ao contrário do que ocorre ao sul da fronteira, nos Estados Unidos, esse tipo de ataque continua sendo excepcional nas escolas canadenses.

Tumbler Ridge é conhecida pelo turismo ao ar livre, graças à proximidade das montanhas e de um parque geológico.

Darian Quist, um estudante do estabelecimento, contou à emissora estatal CBC que estava em aula quando foi anunciado um confinamento.

No início, não sabia se era algo grave até começar a receber fotos “terríveis” do massacre em sua escola. “Trancamos as portas com mesas por mais de duas horas”, até que a polícia chegou para escoltá-los para fora do edifício.

“A gente pensa que essas coisas nunca acontecem”, disse sua mãe, Shelley Quist, muito emocionada. “Não vou tirá-lo de vista por um bom tempo”, acrescentou sobre o filho, que saiu ileso.

"Cena horrível"

O primeiro alerta, recebido no início da tarde de terça-feira, avisava sobre um atirador ativo na escola de Tumbler Ridge. Ao chegar, a polícia encontrou seis corpos, sem contar a pessoa suspeita. Uma sétima vítima, ferida a bala na escola, morreu a caminho do hospital.

Posteriormente, a polícia “identificou um segundo local (...) ligado ao ataque”, uma residência próxima, onde encontrou outras duas vítimas sem vida, detalhou a polícia em seu comunicado.

A pessoa suspeita foi encontrada morta com o que “parece ser um ferimento autoinfligido”.

“Não há palavras para expressar a dor que nossa comunidade sente esta noite”, indicou a Prefeitura de Tumbler Ridge em um comunicado.

O comandante Floyd descreveu uma “situação de rápida evolução” e elogiou a “rápida cooperação da escola, das equipes de socorro e da comunidade (que) desempenharam um papel fundamental em nossa resposta”. Ele descreveu uma “cena horrível” ao chegar à escola.

Após os disparos, as autoridades determinaram o confinamento dos moradores de Tumbler Ridge e das zonas próximas.

A medida foi levantada no fim da tarde depois de se descartar a existência de outros suspeitos foragidos ou qualquer ameaça à população.