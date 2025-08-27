EUA: atirador disparou contra crianças "pelas janelas da igreja"

Duas crianças morreram e 17 pessoas ficaram feridas em atentado durante missa em Minneapolis, nos Estados Unido

Ao menos 2 mortos e uma dúzia de feridos em ataque a tiros em Minneapolis, incluindo crianças ( TOM BAKER / AFP)

Um ataque armado durante uma missa em uma escola católica de Minneapolis, nos Estados Unidos, deixou ao menos duas crianças mortas e 17 pessoas feridas nesta quarta-feira (27/8). Segundo a polícia local, o atirador abriu fogo contra os fiéis “pelas janelas da igreja”, mirando em crianças sentadas nos bancos.

O chefe de polícia de Minneapolis, Brian O’Hara, afirmou que o homem portava três armas — um rifle, uma espingarda e uma pistola — e chegou a disparar com todas elas. Segundo informações, o suspeito morreu no local.

“Ele começou a atirar com um rifle nas janelas da igreja em direção às crianças. Ele atingiu crianças e fiéis que estavam dentro do prédio”, detalhou.

