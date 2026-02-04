Ex-marido de Jill Biden é acusado de matar a sua atual mulher
William Stevenson, de 77 anos, foi acusado de homicídio qualificado
Publicado: 04/02/2026 às 14:18
Ex-marido de Jill Biden é acusado de matar a sua atual mulher (Reprodução/ Departamento de Polícia do Condado de New Castle e Allison ROBBERT / AFP)
O primeiro marido de Jill Biden, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, foi detido e acusado oficialmente da morte da sua atual mulher. Jill não quis comentar sobre o caso.
William Stevenson, de 77 anos, foi acusado de homicídio qualificado. No dia 28 de dezembro a polícia da cidade de New Castle, em Delaware, recebeu uma denúncia anônima de violência doméstica e encontrou Linda Stevenson, de 64 anos, inconsciente na sala de estar na casa do casal. Apesar das tentativas de reanimação no local, as autoridades declararam o óbito pouco depois na própria residência.
Apos semanas de investigação policial, Stevenson foi preso na última segunda-feira. Ele continua detido numa unidade prisional na cidade de Wilmington e não conseguiu pagar a fiança estipulada em US$ 500 mil (cerca de R$ 365 mil).
Jill Tracy Jacobs conheceu William quando tinha 18 anos e era estudante da Universidade de Delaware, tendo casado com ele seis meses depois, em fevereiro de 1970. Eles se separaram em 1974 e se divorciaram em 1975. Jill se casou com o então senador democrata Joe Biden, em 1977.