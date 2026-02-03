EUA e Irã se reunirão para tratativas de acordo nuclear

Este será o primeiro contato entre representantes de Washington e Teerã desde que romperam as negociações em junho de 2025

Enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff (foto: Patrick T. Fallon/AFP)

O enviado especial do presidente americano, Steve Witkoff, e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, se encontrarão na próxima sexta-feira em Istambul, na Turquia, para discutir um possível acordo nuclear.

“Os países da região estão atuando como mediadores na troca de mensagens. Foram abordados vários pontos e estamos a examinar e a finalizar os pormenores de cada etapa do processo diplomático, que esperamos concluir nos próximos dias. Isto diz respeito ao método e ao enquadramento das negociações”, disse Esmaeil Baqaei, porta-voz da chancelaria iraniana.

Segundo noticiou o portal Axios, os ministros das Relações Exteriores da Turquia, Catar, Egito, Omã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Paquistão também deverão participar da reunião. Este será o primeiro contato entre representantes de Washington e Teerã desde que romperam as negociações em junho de 2025, após o ataque norte-americano as instalações nucleares iranianas. O porta-voz da chancelaria catari, Majed Al-Ansari, confirmou hoje que existe uma colaboração regional e esforços contínuos com o objetivo de garantir a desescalada das tensões.

"Pedi ao meu ministro das Relações Exteriores que, desde que exista um ambiente adequado, livre de ameaças ou exigências descabidas, conduza negociações justas e equitativas, orientadas pelos princípios da dignidade e prudência. Estas negociações serão conduzidas dentro da estrutura dos nossos interesses nacionais", adiantou o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, acrescentando que a decisão de agendar o encontro surgiu depois de pedidos de governos amigos da região para responder à proposta do presidente dos Estados Unidos para negociações.

Enquanto isso, Witkoff, visita Israel para se reunir com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e com o tenente-general Eyal Zamir, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Zamir já esteve em Washington, no último fim de semana, para uma série de discussões com oficiais de defesa norte-americanos sobre Teerã.

De acordo com o Axios, Zamir pressiona os EUA para lançar um ataque contra o Irã.Fontes israelenses, sob condição de anonimato, também revelaram ao portal que Zamir já apresentou ao presidente do Estado-Maior dos EUA, o general Dan Caine, os planos ofensivos e defensivos de Israel em caso de guerra com o Irã.

Por sua vez, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na segunda-feira (02) que as conversações com o Irã continuam a decorrer. "Temos navios a caminho do Irã neste momento, navios grandes e estamos negociando com eles. Vamos ver como é que isto vai acabar", disse.

Em janeiro, Trump determinou o envio de uma frota da Marinha dos EUA para o golfo Pérsico e ameaçou atacar o Irã caso não se chegasse a um acordo para o país não desenvolver armas nucleares. Washington exige que qualquer futuro acordo nuclear deverá limitar ainda o programa de mísseis do Irã e as atividades das milícias aliadas em outros países da região.

Entretanto, o governo iraniano insiste que as negociações devem abranger exclusivamente a questão nuclear.