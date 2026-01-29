Dinamarca iniciou reuniões técnicas sobre a Groenlândia com os EUA

O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio disse estar confiante na obtenção de uma solução satisfatória para todos.

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen ( SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Nesta quinta-feira (29), o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, anunciou que já começaram as reuniões técnicas com os Estados Unidos sobre a Groenlândia.

"Foi realizada a primeira reunião ao nível de altos responsáveis no que se refere à questão da Groenlândia. Ainda não podemos tirar conclusões, mas hoje estou mais otimista do que há uma semana. Correu bem, num ambiente e tom muito construtivo e estão previstas novas reuniões. Não estou dizendo que os problemas estão resolvidos, mas é positivo, porque agora voltamos ao que foi acordado no encontro em Washington há duas semanas. Depois disso, houve um grande desvio", afirmou Rasmussen.

Rasmussen declarou que na semana passada as coisas estavam escalando, após o presidente dos Estados Unidos Donald Trump ter ameaçado impor tarifas aos países europeus que se opunham à sua pretensão de anexar o território autônomo dinamarquês.

“Mas agora se está novamente no bom caminho. Copenhagen compartilha com Washington as preocupações de segurança em relação ao Ártico e queremos resolvê-las no âmbito de uma cooperação estreita, assim como também no campo de um diálogo trilateral entre a Dinamarca, a Groenlândia e os Estados Unidos”, destacou o chanceler.

Já o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio disse estar confiante na obtenção de uma solução satisfatória para todos.

"Haverá reuniões técnicas entre nós e os nossos parceiros na Groenlândia e na Dinamarca sobre esta questão, e acredito que estabelecemos um processo que conduzirá a um resultado positivo para todos", confirmou Rubio na Comissão de Relações Exteriores do Senado dos EUA.

Trump tem defendido que o controle da ilha ártica é essencial para a segurança dos EUA, ameaçando inclusive usar a força militar para anexá-la e acusando ainda a Dinamarca e os países europeus de não protegerem o território da China e da Rússia.

No entanto, Trump indicou recentemente no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, a existência de uma estrutura para um futuro acordo sobre a Groenlândia, alcançada depois de um encontro com Mark Rutte, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). O presidente norte-americano suspendeu as ameaças de tarifas contra os aliados europeus e afastou uma intervenção militar.