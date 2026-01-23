Trump diz que os EUA nunca precisaram da OTAN

Presidente dos EUA, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que os Estados Unidos nunca precisaram da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). "Eles vão dizer que enviaram algumas tropas para o Afeganistão. E enviaram, mas ficaram um pouco atrás, um pouco fora das linhas da frente", afirmou em uma entrevista.

As declarações de Trump provocaram uma forte reação entre os veteranos de diversos países da OTAN e também nos familiares dos soldados que morreram em combate no Afeganistão.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, avaliou hoje como ofensivo o fato de Trump ter alegado que as tropas da aliança, incluindo as do Reino Unido, evitaram a linha da frente no conflito no Afeganistão. "Considero as declarações do presidente Trump insultuosas e, francamente, deploráveis. E não me surpreende que tenham causado tanta dor aos familiares daqueles que foram mortos ou feridos”, afirmou Starmer.

Do lado britânico, houve 457 mortos, de um total de mais de 150 mil militares que estavam destacados. Mais de 150 canadenses também foram mortos, assim como 90 militares franceses, enquanto a Dinamarca perdeu 44 soldados, uma das mais elevadas taxas de mortalidade per capita da Aliança Atlântica. Os EUA perderam cerca de 2460 soldados no Afeganistão, de acordo com o Departamento de Defesa.

“A afirmação de Trump de que os aliados da OTAN não estavam na linha da frente no Afeganistão é um completo disparate. As tropas britânicas, canadenses e da OTAN lutaram e morreram ao lado dos EUA durante 20 anos. Isto é um fato, não uma opinião. O seu sacrifício merece respeito, não descrédito”, reagiu à líder da oposição britânica, Kemi Badenoch, do Partido Conservador.

Entretanto, após os atentados de 11 de setembro, os EUA foram até agora o único país da OTAN a recorrer ao artigo 5º do tratado, que determina que o ataque a um membro é um ataque a todos. Os aliados responderam se juntando à missão militar liderada pelos norte-americanos no Afeganistão. O objetivo da invasão pelo governo do presidente George Bush, que marcou o inicio da guerra contra o terrorismo, era encontrar Osama Bin Laden e outro líderes da Al-Queda, destruir toda a organização e tirar do poder o regime Talibã, que apoiou Bin Laden.

"Esperamos um pedido de desculpas por esta declaração. Trump cruzou uma linha vermelha. Pagamos com sangue esta aliança. Sacrificamos verdadeiramente as nossas próprias vidas", exigiu o general reformado da Polônia, Roman Polko, ex- comandante das forças especiais que serviu no Afeganistão e no Iraque.

O líder do britânico Partido Liberal Democrata, Ed Davey, recordou que Trump escapou por várias vezes de cumprir serviço militar durante a Guerra do Vietnã. “Trump esquivou-se ao serviço militar cinco vezes. Como se atreve ele a questionar o sacrifício deles?”, escreveu na rede social X.