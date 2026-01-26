Trump não quer gente 'ferida ou morta nas ruas dos EUA', diz porta-voz da Casa Branca

Simultaneamente, o mandatário republicano exigiu o fim "da resistência e do caos" nesta cidade do norte do país.

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante uma coletiva de imprensa na Sala de Imprensa Brady da Casa Branca, em Washington, DC, em 20 de janeiro de 2026 ( AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não quer ver pessoas "feridas ou mortas nas ruas dos Estados Unidos", declarou nesta segunda-feira (26) a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, após a morte de duas pessoas em protestos contra operações anti-imigração em Minneapolis.

Simultaneamente, o mandatário republicano exigiu o fim "da resistência e do caos" nesta cidade do norte do país, que registra protestos diários contra os agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, sigla em inglês) e a polícia fronteiriça.

Após a morte a tiros, no último sábado, de um enfermeiro intensivista ao entrar em confronto com agentes em uma rua de Minneapolis, o presidente quer "que a investigação continue e que os fatos guiem o caso".

A morte de Alex Pretti, esse manifestante de 37 anos que filmava os agentes, é uma "tragédia" que se deve a "uma resistência deliberada e hostil dos líderes democratas em Minnesota", acrescentou a porta-voz.

"Durante semanas, o governador Walz, o prefeito Jacob Frey e outros democratas eleitos estiveram difundido mentiras sobre os agentes federais que arriscam a vida diariamente para tirar das nossas ruas os piores estrangeiros criminosos em situação ilegal", acusou a porta-voz.

O governador Walz e o prefeito Frey exigem a retirada dos agentes federais que fazem operações maciças em localidades como Minneapolis, oficialmente "cidades santuário", isto é, que se recusam a cooperar no tema migratório.