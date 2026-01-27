Sobe para 34 o número de mortos devido à tempestade de neve nos EUA

A tempestade histórica de neve é descrita como "monstruosa", causando temperaturas gélidas e fortes nevascas em diversas regiões

Tempestade de neve nos EUA (TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Segundo um novo balanço divulgado hoje pelas autoridades norte-americanas, pelo menos 34 mortes já foram registradas nos Estados Unidos devido à intensa tempestade de inverno que assola dois terços do território do país. Algumas mortes são atribuídas à hipotermia, enquanto outras estão associadas à remoção de neve, de acordo com as autoridades locais.

Muitos estados enfrentam temperaturas extremas negativas, paralisação de aeroportos e milhares de habitantes continuam sem eletricidade. Cerca de 20 estados decretaram estado de emergência.

A tempestade histórica de neve é descrita como "monstruosa", causando temperaturas gélidas e fortes nevascas em regiões desde o Texas até ao Kansas e situações de extremo perigo em Nova Iorque, Kentucky, Michigan, Ohio, Carolina do Sul, Louisiana, Mississipi, Tennessee, Pensilvânia, Geórgia, Nova Jersey, Washington, Massachusetts, entre outros.

O Serviço Meteorológico Nacional informou que as aéreas ao norte da cidade de Pittsburgh registraram até 50 centímetros de neve e os termômetros chegaram aos 31 graus negativos na segunda-feira (26) em algumas localidades. Nova Iorque também registrou o dia com mais nevasca dos últimos anos, com algumas zonas com 38 centímetros de neve.

O rigoroso inverno provocado pela onda de frio ártico acompanhada por fortes rajadas de vento fizeram com que a sensação térmica chegasse a -45 graus no norte do país. As temperaturas também estão estabelecendo novos recordes diários de mínimas no centro-oeste e que devem ser quebrados no Sul e no Leste.

Está previsto que as temperaturas negativas prossigam ao longo da semana, uma vez que o Serviço Meteorológico Nacional comunicou que uma nova massa de ar ártico deve mantê-las abaixo de zero em regiões já cobertas por neve e gelo. Além disso, os meteorologistas ainda alertaram para a possibilidade de outra tempestade de inverno atingir partes da Costa Leste no fim de semana.