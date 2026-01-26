Tempestade histórica nos EUA causa mortes, falta de energia e milhares de voos cancelados

Tempestade histórica nos EUA causa cancelamento de voos ( SAUL LOEB / AFP)

Os Estados Unidos enfrentam uma grande tempestade de inverno e 20 estados do país, além da capital Washington, decretaram estado de emergência. As autoridades norte-americanas já registraram pelo menos 17 mortos e aproximadamente 840 mil residências no país, sobretudo no sul, estão sem eletricidade. Também devido a intensidade da neve cerca de 19 mil voos foram cancelados durante o fim de semana. Nesta segunda-feira (22), mais 2.500 voos foram cancelados em Nova York, Washington, Chicago, Filadélfia, Dallas e Atlanta.

O serviço meteorológico nacional (NWS, na sigla em inglês) comunicou que a tempestade é invulgarmente extensa e de longa duração, sendo provocada pela chegada de uma forte massa de ar ártico, uma perturbação no vórtice polar proveniente do Canadá. O NWS apontou que a megatempestade é uma das piores das últimas décadas e ainda alertou que para hoje esta previsto mais neve e o frio extremo, que deve persistir durante uma semana, com temperaturas que podem descer abaixo dos -45°C em algumas regiões.

O NWS advertiu que a nevasca de imensa proporção e a acumulação de gelo traz potenciais consequências catastróficas, desde as planícies do sul até o litoral atlântico, podendo afetar 200 milhões de pessoas. Diante das previsões meteorológicas as prateleiras de muitos supermercados em boa parte do país ficaram vazias.

A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, avisou que cinco ou seis minutos no ambiente externo pode ser muito perigoso para a saúde. Somente no Central Park, a neve já chegou a 30 centímetros. O prefeito da cidade, Zohran Mamdani, pediu aos habitantes que evitem deslocações que não sejam essenciais.