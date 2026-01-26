Israel recupera o corpo do último refém em Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reiterou que próxima fase é desarmar o Hamas e desmilitarizar a Faixa de Gaza

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (RONEN ZVULUN/POOL/AFP)

As Forças de Defesa de Israel (FDI) realizaram uma operação na Faixa de Gaza e resgataram o corpo do último refém do Hamas.

O Hamas, por sua vez, alegava que ainda não havia entregado o corpo porque não dispunha dos equipamentos necessários para encontrá-lo entre os escombros no enclave palestino.

“A operação de resgate foi iniciada no domingo, na área da linha amarela, zona de demarcação de Gaza entre a Palestina e Israel, com o processo de autópsia para confirmar que o corpo recuperado pertence à Ran Gvili. Após a conclusão do processo de identificação pelo Centro Nacional de Medicina Legal, em cooperação com a Polícia de Israel e as FDI, representantes militares informaram à família do falecido que seu corpo foi liberado para o sepultamento”, declarou Avichay Adraee, porta-voz das FDI.

O regresso de todos os reféns vivos ou mortos que foram capturados pelo Hamas fazia parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo assinado entre Israel e o grupo, em outubro de 2025. Com este resgate se abre o caminho para a implementação da segunda fase do acordo, que prevê também a saída das tropas israelenses da região, assim como a desmilitarização do Hamas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reiterou que próxima fase do cessar-fogo é desarmar o Hamas e desmilitarizar a Faixa de Gaza, acrescentando que a próxima etapa não é a reconstrução. “É do interesse de Israel avançar com esta fase e não adiá-la. Irá acontecer da maneira fácil ou da maneira difícil. Mas irá acontecer", disse.

O gabinete de Netanyahu anunciou que Tel Aviv iria reabrir a passagem de Rafah entre o sul de Gaza e o Egito após reaver o corpo do último refém morto.