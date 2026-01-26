Lula e Trump conversaram por telefone nesta segunda (26) e devem se reunir em fevereiro

Líderes falaram sobre proposta de cooperação no combate ao crime organizado e medidas para o Conselho de Paz de Gaza

Presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente brasileiro, Lula (SAUL LOEB/AFP e Ricardo Stuckert/PR)

Uma conversa por telefone entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aconteceu na manhã desta segunda-feira (26). Eles abordaram temas relacionados à relação bilateral e à agenda global, além da união entre as duas nações.

Segundo nota da imprensa, um dos assuntos entre os líderes foram as boas perspectivas para as economias dos EUA e do Brasil, considerando os indicadores econômicos de cada um. Trump teria afirmado que o crescimento econômico dos países é positivo para a região como um todo.

Na conversa, também foi destacada a resolução de conflitos entre Lula e Trump, que resultou no levantamento de parte significativa das tarifas aplicadas a produtos brasileiros.

Crime organizado

Lula reiterou uma proposta de fortalecimento da cooperação no combate ao crime organizado, encaminhada ao Departamento de Estado estadunidense em dezembro.

Entre as resoluções, o brasileiro mencionou a vontade de estreitar a parceria na repressão à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas, bem como no congelamento de ativos de grupos criminosos e no intercâmbio de dados sobre transações financeiras. Donald Trump teria recebido bem a ideia.

Conselho de Paz de Gaza

Sobre a iniciativa de Donald Trump para promover a paz em Gaza e reestruturar a cidade após o fim da guerra, Lula declarou que os Estados Unidos deveria se limitar a tratar sobre Gaza e trazer a Palestina como assunto a ser resolvido pelo órgão.

Além disso, ainda disse que é necessária uma reforma abrangente das Organização das Nações Unidas (ONU), que inclua a ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança.

Venezuela

Os presidentes trocaram impressões sobre a situação na Venezuela. Lula ressaltou a importância de preservar a paz e a estabilidade da região e de trabalhar pelo bem-estar do povo venezuelano.

O líder brasileiro deve visitar Washington em fevereiro ou depois, após cumprir agenda na Índia e na Coreia do Sul.